Escursioni per la "Unusual Perugia"; mercatini e concerti: al via il secondo wee-end di Open Disrict in Corso Garibaldi

Prende il via la seconda settimana di appuntamenti di Open District - un mese di eventi e visite guidate nel quartiere di Borgo di Porta sant'Angelo con un ideale percorso tra i numerosi beni culturali del quartiere – iniziato il 15 dicembre con la prima tappa al Cinematografo comunale Sant'Angelo (ore 21.15) con il film di "Fela Kuti, il potere della musica". Ripartono anche le visite guidate del percorso di beni culturali riaperti per l'occasione, percorso chiamato "Unusual Perugia" e curato da Gran Tour, da giovedì 16 a domenica 19 dicembre, alle 18, partendo da via delle Prome, si risalirà “la Lungara”, come veniva chiamata corso Garibaldi, per entrare nei luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico: le chiese di San Fortunato e Sant’Agostino, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo. Un viaggio nel tempo per raccontare la storia della città. Necessario il green pass. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni. In collaborazione con Corso Garibaldi District.

Domenica 19 dicembre ricca di appuntamenti con i disegnatori di Becoming X dalle ore 12 in poi tra Piazza Lupattelli e la chiesa di Sant'Agostino, mercatino dell'artigianato sempre in Piazza Lupattelli e per finire il concerto di Adriano Viterbini nella Chiesa di Sant'Agostino (primo concerto in assoluto nella struttura, ore 18.45): un viaggio senza guida, dalla forza della musica delle radici, il blues e la musica africana, agli spazi ambient e drone, utilizzando strumenti acustici ed elettrici, attraverso brani tradizionali e polverosi, atmosfere evocative e spaziali. Musica tratta dai suoi album solisti e musica nuova.

Durante tutta la settimana alla Domus Pauperum sarà presente la mostra di cartoline del ‘900 a cura di Vivi il Borgo e lungo la via potrete trovare l'installazione del loro "Cartopresepe" che andrà ad abbellire le vetrine abbandonate e sfitte del quartiere.

“Open District” è il titolo scelto per gli eventi che dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 si svolgeranno nel quartiere perugino del Borgo di Porta Sant’Angelo, un’iniziativa dell’Associazione Assogaribaldi e delle attività del quartiere, in collaborazione con l’associazione Vivi Il Borgo, i residenti e il Comune di Perugia.