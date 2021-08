"Gemellaggio" tra Amici del Tezio e il gruppo Camminiano del circolo San Martino: tutto il fascino del monte in notturna

L’associazione Monti del Tezio e il gruppo trekking Camminiamo del Circolo San Martino dell’Università degli Studi di Perugia, nei giorni scorsi, si sono uniti per una breve ma piacevole e fresca escursione in notturna per raggiungere la sommità di monte Tezio.

I presidenti dei rispettivi gruppi, Alberto Antognelli per il Gruppo Camminiamo e Lino Gambari per l’associazione Monti del Tezio, dopo aver salutato i numerosi partecipanti hanno dato il via alla passeggiata e il gruppo, armato di torce, si è avviato per il sentiero n. 1 che dopo circa 40 minuti ha portato gli escursionisti in vetta da dove ammirare il panorama in notturna. Fatta una breve sosta il gruppo ha ripreso la via del ritorno, fermandosi all’Info Point dell’Associazione Monti del Tezio dove i preziosi Mauro Peccetti e Alberto Vagnetti hanno allestito una piacevole degustazione di cocomeri, in pieno spirito ferragostano.

È stato un bel momento di aggregazione e amicizia, tanto che i presidenti si sono ripromessi di organizzare nel prossimo futuro altre iniziative da svolgere insieme.