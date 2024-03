Escursione alla quercia di Nottoria a dorso d'asinello per scoprire le piante e le erbe selvatiche

Escursione aperta a tutti, i particolare alle famiglie con bambini, per passeggiare a dorso d’asino e giungere fino alla quercia di Nottoria con un laboratorio per conoscere erbe e piante in natura.

L’evento, organizzato da Templarea, società di prodotti cosmetici e di bellezza che punta su ingredienti naturali come lo zafferano e il miele, si svolgerà domenica 12 maggio (per info e prenotazioni 3458932034 telefono o whatsapp) con il ritrovo entro le 10.30 presso il maneggio Nursia Equestre per affrontare un percorso di 5 cinque chilometri e mezzo, con poca salita e che non necessita di un allenamento particolare. Obbligatori scarponcini o scarpe da ginnastica con suola non liscia e pantaloni lunghi; 1 litro di acqua per ogni partecipante e amuchina o sapone per pulire le mani prima di pranzo. I bambini che salgono sull’asino devono avere cappellino o bandana e pantaloni lunghi.

Il tempo previsto per arrivare alla quercia di Nottoria (ha un’altezza di 22 metri., una circonferenza del tronco di 5,40 metri, mentre quella della sua chioma supera abbondantemente i 30 metri. Si stima abbia circa 300 anni) è di un’ora e mezza. Dopo il pranzo laboratori e attività aperte a tutti, bambini e adulti, di riconoscimento delle erbe spontanee con biologa esperta. Concluse le attività si ripartirà da Nottoria, rientro alle auto entro le 17 circa.

Costo escursione adulti 10, costo per escursione a dorso d’asino 20 euro a bambino.