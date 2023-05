Perugia, uscire dall'Inferno di Dante o dalla tomba di Tutankhamon: come avere i biglietti scontati per l'escape room Cronos

Orario non disponibile

La sfida è aperta. Mettiti alla prova con le avventure, create dagli scenografi dei migliori parchi italiani e dai più grandi esperti di enigmistica, alla Escape Room Cronos di Perugia. Per i lettori di PerugiaToday sono disponibili i biglietti a prezzo scontato. Ecco come fare.

L’Escape Room è l’ultima frontiera del gioco dal vivo. Ti troverai “rinchiuso” all’interno di una stanza a tema con i tuoi amici e il vostro obiettivo sarà “trovare l’uscita” nel tempo massimo di 60 minuti. Per riuscirci dovrete risolvere sfide ed enigmi usando solo la logica e l’intuito. Non importa il livello di istruzione dei partecipanti né la professione o l’età: l’unico modo per vincere è ragionare fuori dagli schemi.

L’Escape Room Cronos offre:

Ambienti tematizzati con Scenografie di livello cinematografico

Enigmi, puzzle e rompicapi studiati da professionisti del settore

Room stupefacenti che ti faranno sgranare gli occhi

Il gioco non è horror e non ha l’obiettivo di spaventare i giocatori. È adatto agli adulti tanto quanto ai bambini. Le uniche emozioni che proverai saranno divertimento e stupore.