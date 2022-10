Equo e solidale: a Città di Castello scatta la tre giorni di Altrocioccolato, al motto di "ricette per abitare il futuro"

Le tante facce e i tanti gusti delle filiere bio, a Km Zero e fair trade del cacao internazionale saranno presenti a Città di Castello, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, per la manifestazione Altrocioccolto 2022. Produttori provenienti dalle diverse regioni italiane, artigiani cioccolatieri, artisti del cacao e le prelibatezze del cioccolto equosolidale saranno i protagonisti della kermesse. Il mondo del cacao visto con le sue diverse interpretazioni, dove non mancheranno punti street food dedicati alle prelibatezze regionali e umbre del cibo di strada. Il tutto nella cornice di eventi, momenti e incontri di approfondimento legati ai temi di attualità che caratterizza Altrocioccolato.

Il via venerdì pomeriggio, inaugurazione prevista alle 16 in piazza Matteotti, con il taglio del nastro e l'apertura ufficiale della mostra mercato: stand con artigiani del cioccolato, botteghe del commercio equo e solidale, produttori locali con street food diffuso, artigianato sostenibile, rete associazioni e progetti del territorio.

Dalle 15 alle 18 subito spazio a bambini e bambine con laboratori, incontri, letture e tanti momenti ludici che avranno il loro fulcro in piazza Fanti.

Sempre nel pomeriggio del venerdì spettacoli itineranti di giocolieri e animatori lungo le vie della città. Alle 19 concerto in piazza (largo Gildoni) con La Falegnameria Marri, progetto musicale creato da nove amici perugini nel 2019. Il nome deriva da una falegnameria artigiana realmente esistente, che è diventata una seconda casa per i componenti del gruppo e un punto di riferimento per amici, musicisti e creativi. Il genere fa riferimento alla world music, con influenze che spaziano dal funk al cantautorato. Come spiegano gli organizzatori: il programma degli eventi è legato dal tema di questa edizione, che è quello di “abitare” il pianeta come la nostra casa, come luogo accogliente, protetto, sereno e vitale, che custodisce ed è da custodire, sapendo progettare, elaborare e costruire una architettura e delle pratiche di vita capaci di assorbire e sprigionare energie positive, per una felicità diffusa e sostenibile, presente e futura.

I luoghi di Altrocioccolato 2022 sono: largo Gildoni sarà adibito a palco musicale e area street food con un'installazione artistica ad opera del collettivo “Piccioni Radioattivi” del Centro servizi giovani del Comune di Perugia. Piazza Matteotti ospita la grande mostra mercato del cioccolato e la mostra “Fair Trade for Future. Sostenibilita? e Commercio Equo e Solidale” a cura di Equo Garantito. In piazza Fanti sarà allestita l'area bimbi e lo spazio show cooking; l'area bimbi prenderà anche un’area dei Giardini del Cassero e la sala Santo Stefano in piazza Gabriotti. In piazza Gabriotti spazio ancora alla mostra mercato, con lo street food dei produttori locali, l’artigianato, gli incontri e i dibattiti.