Epoche in passerella, annunciato a Città della Pieve il programma dell'edizione 2022

Conoscere e promuovere gli aspetti di qualità delle rievocazioni storiche umbre: è questo l'intento della manifestazione ideata dal Terziere Castello di Città della Pieve, “Epoche in passerella”, la kermesse che sarà occasione di riflessione sul rapporto tra storia e identità locale per mezzo degli abiti delle rievocazioni così diffuse nella regione. In partciolare, il tema dell’edizione 2022 sarà “Dalle fonti …al racconto del passato” e l'evento, presentato al Palazzo Corgna nell’ambito della Festa di San Pietro, avrà luogo il 21, 22 e 23 ottobre prossimi.

Ospite d’onore sarà Vittoria Garibaldi, storica dell’arte, già Sovrintendente ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria. Madrina sarà l’on. Silvia Costa.

A presentare il programma di "Epoche in passerella” è stata la curatrice Daniela Barzanti. Nella stessa occasione è stato anche presentato il volume “Nei Panni della Storia – Rievocare – Il mondo dei ri-costruttori: istruzioni per l’uso”, a cura di Francesca Baldassarri, Marta Canonici, Federico Marangoni e Sara Paci Piccolo. Un volume che racconta quello che succede nel campo e dietro le quinte della rievocazione storica, nel lavoro di chi è impegnato nelle tante città italiane a conciliare la filologia e il rigore storico alle esigenze sceniche di spettacoli specializzati.

“L’Umbria fra le risorse che può giocare per una sua specializzazione vincente ha anche quella delle rievocazioni storiche. A Foligno, a Bevagna, a Gubbio, a Montefalco, a Narni, ad Assisi. – ha affermato Gianni Fanfano, presidente del Terziere Castello e Membro dell’Ente Palio - Fra queste eccellenze siede da tempo anche Città della Pieve. Epoche in Passerella, come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, può essere un momento per continuare e consolidare questa crescita. Vogliamo costruire insieme alla Regione ed alle altre rievocazioni un progetto comune per farne oltre che un patrimonio di socialità, di storia e di identità anche un asset economico importante”.

Il programma della manifestazione

VENERDI 21 OTTOBRE ore 16

Palazzo della Corgna- Sala del Concerto

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

telai e tessuti: dalle fonti alla riproduzione

con la partecipazione della Gaita S. Maria di Bevagna

presentazione a cura di Franco Franceschi Referente Scientifico Mercato delle Gaite

Saluto inaugurale di Gianni Fanfano Presidente del Terziere Castello

SABATO 22 OTTOBRE ore 16

Palazzo della Corgna - Sale del Piano Nobile

Saluti di apertura

Interpretare e ricostruire le fonti

Sara Piccolo Paci Docente di storia del costume e della moda

“Uno strumento indispensabile per il rievocatore: saper leggere un dipinto”

Petra Schaefer M.A storica dell’arte

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

La profumeria nel Rinascimento tra Igiene, Medicina e Seduzione

a cura di Michela Pazzanese e presentazione del profumo di Caterina dei Medici

a cura de Le Spezierie di Palazzo Vecchio di Firenze

degustazione di Ippocrasso e dolci a cura della Taverna del Terziere

DOMENICA 23 OTTOBRE

Palazzo della Corgna- Sale- del Piano Nobile ore 10,00

apertura della mostra e laboratorio “Il percorso dei profumi”

a cura di Carlo Sargenti profumiere

Saluti di apertura:

Le regole del lusso ovvero le leggi suntuarie dal XIII sec al XVI sec.

Franco Cardini- storico

Leggi suntuarie: una ricerca in Umbria

M. Grazia Nico Ottaviani- cattedra storia medievale Università degli Studi di Perugia

Visita alle mostre

Aperitivo della Taverna

Teatro degli Avvaloranti Ore 16,00

Pillole di conversazione

”Raccontare il passato: anche il racconto ha le sue regole”

M. Andreoli Presidente Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche

F. Giovannelli Presidente Stati generali delle Rievocazioni Storiche

F. Franceschi Referente Scientifico delle Gaite di Bevagna

ore 17,30 sfilata-spettacolo

“Figure e famiglie di riferimento nei cortei storici”

con la partecipazione delle principali rievocazioni storiche dell’Umbria