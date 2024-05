Ephebia: Just for one day a Perugia, appuntamento da Indigo

Il 25 maggio Indigo presenta “Ephebia Just for one day”. L’Art gallery & Café in Via Oberdan, in collaborazione con Associazione Ephebia, propone una ricca serata all’insegna di letteratura, musica e socialità. In programma, dalle ore 18, la presentazione del libro dello scrittore ternano Matteo Paloni “Terapia del dolore”, dialoga con l’autore Lucia Mariani. Alle 21 il via al concerto di ROMI, anche lei artista ternana di origini siciliane che presenta in anteprima il suo primo progetto solista inedito. Il tutto sullo sfondo di un video promo creato dalla crew della storica Associazione Ephebia che da sempre supporta con passione e dedizione la musica emergente locale e internazionale.

Gallery