Encuentro 2022, anteprima a Perugia con Leonardo Padura Fuentes il 12 Aprile

Sarà lo scrittore cubano Leonardo Padura Fuentes ad aprire in anteprima il festival Encuentro 2022 a Perugia. Martedì 12 aprile alle 18.15 Padura Fuentes presenterà all’Università per Stranieri il suo ultimo romanzo Come polvere nel vento (Bompiani, traduzione di Bruno Arpaia). Il festival di letteratura ispanoamericana coglie l’occasione per annunciare le date della nona edizione, l’ottava in presenza: dal 3 al 5 giugno, a Castiglione del Lago.



Leonardo Padura Fuentes è nato all’Havana nel 1955, ha dato vita a un personaggio di culto della letteratura di genere come l’investigatore Mario Conde e scritto romanzi indimenticabili come L’uomo che amava i cani. Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio Principessa delle Asturie per la letteratura. Come polvere nel vento, in libreria in questi giorni, è la storia di un gruppo di amici cresciuti nella Cuba degli anni Ottanta. Un gruppo sconquassato dai drammi privati e dal período especial, la grande crisi economica e sociale seguita al crollo dell’Unione Sovietica, e che si ritrova, più o meno direttamente, trent’anni dopo tra la Isla e gli Stati Uniti d’America. A presentare il romanzo insieme a Padura ci saranno Giovanni Dozzini e Francesco Felici.

La nona edizione di Encuentro

Il festival di letteratura ispanoamericana Encuentro è nato a Perugia nel 2014. Nel corso delle sue prime otto edizioni (sette in presenza più l’Operación Garibaldi via web del 2020) ha ospitato i più grandi scrittori viventi di lingua spagnola: tra gli altri Luis Sepúlveda, Paco Taibo II, Javier Cercas, Rosa Montero, Almudena Grandes, Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas, Nona Fernández. Nel 2021 Encuentro si è svolto tra Perugia e Castiglione del Lago, e proprio nell’incantevole borgo affacciato sul Trasimeno dal 3 al 5 giugno prossimi si svolgerà la nona edizione della manifestazione.