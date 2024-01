Il Piccolo Teatro degli Instabili presenta: “Emmipiacevavivere – Suite per voce e musica elettronica”

Una donna, una voce, una storia di violenza e di resistenza. Questi gli ingredienti di “Emmipiacevavivere – Suite per voce e musica elettronica”, la performance-concerto che andrà in scena domenica 4 febbraio 2024 alle ore 17:00 nel Salone nobile di Palazzo Bartocci Fontana ad Assisi.

Lo spettacolo, fuori abbonamento, del Piccolo Teatro degli Instabili, è interpretato dall’attrice Caroline Baglioni e dal musicista Francesco Federici, che esegue dal vivo una colonna sonora elettronica.

Il testo, scritto nel 2017 da Michelangelo Bellani, si basa su un fatto di cronaca realmente accaduto. Il fulcro della narrazione è la violenza subita dalle donne. Tuttavia, non basta riassumere il tema in modo generico, perché si correrebbe il rischio di ignorare, come spesso accade in simili situazioni, la prospettiva adeguata: “Il punto di vista di un essere umano che non solo subisce un oltraggio violento alla sua umanità, ma si trova poi ad affrontare un’ulteriore violenza sociale protratta dall’omertà diffusa, dal giudizio sommario, da una giustizia lacunosa e dal senso di colpa lasciato cadere addosso come un’onta che spetta alla vittima anziché al carnefice” si legge nella nota del teatro.

La performance è un’esperienza immersiva, in cui il pubblico è accolto in un ambiente intimo e suggestivo, tra arazzi e dipinti, sedie e cuscini. I posti sono limitati, per cui si raccomanda di prenotare in anticipo.