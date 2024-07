All’Emisfero di Perugia appuntamento con i mattoncini del Family Brick 

Dal 16 al 21 luglio, il Centro Commerciale Emisfero di Perugia (via Settevalli) ospita un evento che farà appassionare grandi e bambini: Emisfero Family Brick! Una settimana dedicata alla creatività e al divertimento con i celebri mattoncini colorati con cui tutti noi abbiamo giocato.

La mostra di opere realizzate con i mattoncini

Per l’intera durata dell'evento, potrete ammirare una straordinaria esposizione di opere realizzate con i mattoncini colorati. Un'occasione unica per lasciarsi ispirare e per vedere come la fantasia può prendere forma in costruzioni sorprendenti.

Area gioco libero

Inoltre, da martedì a venerdì, dalle 15.00 alle 19.00, l'area gioco libero sarà aperta a tutti. Grandi e piccini potranno divertirsi a costruire liberamente, dando sfogo alla propria immaginazione in famiglia o in gruppo con gli amici.

Gare di costruzioni

Il clou dell'evento sarà nel weekend: sabato e domenica bambini e ragazzi potranno sfidarsi in entusiasmanti gare di costruzioni. Ogni partecipante riceverà un tema e i materiali necessari per sviluppare il proprio progetto, mentre una giuria qualificata valuterà le opere e decreterà i vincitori, premiandoli con simpatici gadget. Le competizioni si terranno in quattro sessioni ogni giorno, ai seguenti orari: 11.00, 14.30, 16.00 e 17.30. Per partecipare, è necessario iscriversi sul sito web nordestbrick.it.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica con Emisfero Family Brick! Il Centro Commerciale Emisfero di Perugia vi aspetta numerosi per una settimana all'insegna del divertimento e della creatività!