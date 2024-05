Emanuel Ax chiude la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

Gran finale per la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Sabato 18 maggio, alle 20.30, il palco del teatro Morlacchi di Perugia ospiterà l'atteso concerto dello statunitense Emanuel Ax, tra i più importanti pianisti della scena musicale internazionale contemporanea.

Nato nell’odierna Leopoli e trasferitosi in giovane età con la famiglia a New York, forte di una ricchissima carriera cinquantennale e vecchia conoscenza del pubblico perugino – il suo primo concerto in città risale al 1982 – Ax proporrà a Perugia un programma che spazierà da Ludwig van Beethoven, di cui verranno eseguite le celebri Sonate “Pathétique” op. 13 e “Appassionata” op. 57 e la Sonata in la maggiore op. 2 n. 2, ad Arnold Schönberg, con i Drei Klavierstücke op. 11, i Drei Klavierstücke e i Sechs Kleine Klavierstücke op. 19.

