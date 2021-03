Efficacia, benefici/rischi ed effetti avversi dei principali vaccini anti-SARS-CoV-2: se ne parla online con gli esperti di #Gemma

AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson: questi nomi sono ormai entrati a far parte del nostro quotidiano. Per apprfondire le caratteristiche dei quattro principali vaccini al momento in circolazione, giovedì 25 marzo alle ore 17.30 #Gemma – Il sapere è prezioso propone un incontro on line sul tema: “VaccinarSI: Efficacia, benefici/rischi ed effetti avversi dei principali vaccini anti-SARS-CoV-2”.

L'incontro sarà tenuto da Giuseppe Nocentini, Professore di Farmacologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia e membro della Società Italiana di Farmacologia.

Il progetto #Gemma, ideato dal gruppo FORMA.Azione e Giove In Formatica, Nato per dare corretti strumenti informativi ai propri utenti e sostenerli nel percorso di digitalizzazione del Paese.

Durante l’incontro il Prof. Nocentini dopo aver illustrato le caratteristiche dei quattro principali vaccini al momento in circolazione, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, aiuterà i partecipanti nella comprensione di benefici e rischi del sottoporsi al vaccino, spiegandone l’efficacia e illustrando i possibili effetti avversi.

Alla luce delle recenti polemiche sorte a seguito di allarmanti comunicazioni sulle controindicazioni dei vaccini anti Sars-Cov-2, durante l’incontro si parlerà anche del ruolo della comunità scientifica e delle fonti di informazione, affinchè tutti possano informarsi correttamente da fonti attendibili.