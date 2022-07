Gli effetti dell’attuale crisi energetica sulle imprese umbre, Federmanager ne parla a Perugia in convegno con interventi di esperti

La Federazione umbra dei Manager industriali si incontra per un confronto su la “Crisi energetica in atto” e lo fa giovedì 7 luglio, a partire dalle ore 15, al Centro Congressi Quattrotorri di Corciano, nell'ambito di un convegno al quale interverranno autorevoli rappresentanti del mondo industriale, scientifico e politico. Sarà un’occasione importante per fare il punto e tracciare un quadro prospettico verosimile degli effetti che stanno travolgendo anche le imprese umbre.

Al centro dell’attenzione un tema cogente, una complessa situazione che sta mettendo a dura prova l’equilibrio economico di famiglie e interi comparti produttivi. Un approfondimento utile per affrontare,con i giusti mezzi, l’emergenza energetica già in atto ma che si sta prefigurando sempre più preoccupante con l’avvicinarsi della stagione invernale. È prevista la partecipazione di rappresentanti della Regione Umbria, di Confindustria Umbria, degli Ordini degli Ingegneri delle Province di Perugia e di Terni.

L’evento chiama a raccolta interventi di alto livello, a partire dal Prof. Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai e AD del gruppo Duferco, al Prof. Alberto Geri, Presidente di R.S.E.e docente di Ingegneria Elettrica UniRoma 1. A seguire, una tavola rotonda coordinata dal Prof. Luca Ferrucci, docente Dip. Economia Unipg con la presenza dell’assessore Michele Fioroni, del Prof. Alberto Geri, della prof.ssa Cinzia Buratti, docente Dip. Ingegneria Unipg e del dott. Emiliano Maratea, Sr Manager Public Affairs Enel, consigliere sezione energia Confindustria Umbria.

Tra aumenti di costi e ventilati razionamenti, la crisi energetica impone una reazione di sistema che coinvolga tutti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. I prossimi mesi saranno cruciali per definire un contesto politico ed economico, in grado di sostenere un cambio di modello di consumo e di tecnologie produttive all’interno delle aziende. Partendo dalle considerazioni di scenario esposte dal Prof. Antonio Gozzi e dal Prof. Alberto Geri, l’incontro sarà un’occasione per offrire ai manager, agli imprenditori e a tutti i partecipanti, alcuni elementi che potranno aiutarli ad affrontare decisioni che si annunciano, più che opportune, improcrastinabili. L’evento prevede una sezione di confronto con interventi e domande ai relatori da parte dei partecipanti.

Verranno presentate analisi delle problematiche di approvvigionamento energetico, di informazione sulle attività che sta mettendo in campo il Governo e delle possibili soluzioni a livello tecnologico e di modello di consumo. Un orientamento, a livello tecnico produttivo ed economico, per tutte le aziende, non solo per quelle energivore e gasivore. Un monito verso politiche industriali rapide ed incisive a sostegno di scelte non più rinviabili, pena la messa in discussione della continuità aziendale.