Open day con laboratorio per mostrare la "Bernardino di Betto" a genitori e futuri alunni

La scuola secondaria di primo grado "Bernardino di Betto" di Perugia promuove un laboratorio-open day per mostrare ai genitori e ai ragazzi che devono scegliere la scuola da frequentare il prossimo anno. Appuntamento sabato 3 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

Si avvicina anche quest’anno il momento della scelta della scuola secondaria di primo grado (la vecchia scuola media). L’Istituto Bernardino di Betto si fa conoscere per un’offerta formativa unica nel suo genere e invita tutti gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie a partecipare a un pomeriggio dedicato all’arte. Nello specifico si farà scoprire agli interessati cosa significhi educare attraverso di essa.

Un metodo educativo che prevede di sviluppare la curiosità, l’immaginazione e la creatività dei bambini. Il laboratorio si svolgerà per tutto il pomeriggio e sarà possibile partecipare alle diverse attività in programma che prevedono manualità, desiderio di esplorare forme e materiali, ma soprattutto allegria e divertimento. Mentre i piccoli saranno impegnati nel laboratorio, i genitori verranno accolti da un gruppo di docenti che illustrerà la scuola e la sua proposta educativa. L’evento è gratuito e si svolgerà presso i locali della Bernardino di Betto in viale Roma 15. Prenotazione obbligatoria per i bambini e i loro amici.