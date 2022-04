Edoardo Vecchioni presenta il suo nuovo romanzo per "Isola del Libro" a Passignano

Giornata di presentazioni libresche sabato 9 Aprile. In questo caso è “Isola del libro”, con il patrocino del Comune di Passignano sul Trasimeno, a promuove l’incontro con l’autore Edoardo Vecchioni, figlio del noto cantautore, che presenterà il volume “Sclero. Il gioco degli imperatori”. Sarà presente Serena Biscardi. L’appuntamento è alle ore 17:00, presso la Sala consiliare del Palazzo Comunale di Passignano. Alla presentazione del volume prenderà parte anche il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali.

Sinossi

Le cattive notizie non si presentano mai da sole, e Cornelio lo sa bene. Da quando gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla, la sua vita sta andando a rotoli e, come se non bastasse, persino Veronica lo ha lasciato. Ma le cose sembrano cambiare il giorno in cui incontra Angelo Parilia, il fondatore della CineChiesa, una vecchia chiesa sconsacrata di periferia riconvertita a sala proiezione di film poco mainstream. Questo ricco professore affetto da nanismo, che colleziona busti greco-romani e pare avere molto da nascondere, propone a Cornelio, in cambio di un aiuto con il profilo social della CineChiesa, di partecipare a un gioco che lo diverta e lo distragga dalle sofferenze che la vita gli sta riservando. Per entrare a far parte del “Privé esclusivo degli Imperatori” il protagonista, come Ercole prima di lui, dovrà affrontare cinque prove, ispirate a curiosità e vizi di altrettanti celebri imperatori romani.

Sarà quello l’inizio di un’avventura, tra incontri e scontri ai limiti dell’assurdo, che, nata come un gioco, finirà per diventare una battaglia per la sopravvivenza.

Edoardo Vecchioni è nato a Desenzano Del Garda nel 1992. Conseguita la maturità scientifica, si è diplomato alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, dove si è specializzato in scrittura multimediale. Ha pubblicato diversi articoli per il giornale L’Unità.