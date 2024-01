Dalla ferrovia all’aerospazio, per una storia della meccanica a Foligno

"Dalla ferrovia all’aerospazio. La storia della meccanica a Foligno" è il tema dell'incontro che si svolgerà giovedì 18 gennaio, a partire dalla 9.30, presso l'istituto tecnico tecnologico "Leonardo da Vinci" di Foligno.

Nel 1866 arriva a Foligno la ferrovia e da quel momento l’evoluzione industriale della città si accelera e Foligno diventa, con Terni, il territorio umbro con maggiore capacità industriale. L’industria arriva, come a Terni, promossa dall’alto da personaggi estranei alla città. Il settore dello zucchero (1903), delle officine meccaniche per le grandi riparazioni (1905), delle fonderie (1917), dell’aeronautica (1935) si insediano nella città.

Sono realtà diverse, pubbliche, private che scelgono Foligno sulla base di considerazioni di sicurezza militare, di logistica o in ottemperanza a norme statali che richiedono lo sviluppo del Centro-Sud come avviene per la Macchi. La città si caratterizzava però già per la presenza di tradizioni che facilitavano la partenza delle nuove iniziative come avvenne nel settore ferroviario.

Dopo il secondo dopoguerra alcune di quelle realtà sono finite ma altre, grazie agli imprenditori locali, sono rimaste, sono cambiate e si proiettano al futuro.

Il convegno vuole offrire una visione di questo percorso.



PROGRAMMA

saluti

Simona Lazzari Preside Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci da Vinci”

Stefano Zuccarini Sindaco di Foligno

Alberto Stramaccioni Presidente ISUC



coordina

Vincenzo Silvestrelli Presidente Eticamente



interventi

Roberto Segatori (Università di Perugia), La storia dell’industria a Foligno

Alba Cavicchi (Comitato Tecnico Scientifico ISUC), Storia della Società Aeronautica Italiana Ambrosini a Passignano sul Trasimeno

Umberto Nazzareno Tonti (Presidente OMA - Officine Meccaniche Aeronautiche), Foligno e l’industria aeronautica e aerospaziale

Gabriele Guidi (Head of business development aerospace UMBRAGROUP), La meccanica specialistica a Foligno

Antonio Bernardini (Officine Manutenzione Ciclica di Foligno), La meccanica ferroviaria a Foligno