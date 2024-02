L'Umbria nel piatto continua ad eccellere. Da Andrea nella Guida dedicata a pizza e cocktail d'autore di Identità Golose

L’Umbria della gastronomia è ancora sotto i riflettori. Nella Guida Pizza e Cocktails d'Autore di Identità Golose c’è, infatti, Da Andrea Pizza Contemporanea di San Sisto. Guidata da Andrea Bava, già inserita nella classifica delle pizzerie eccellenti di 50 Top Pizza e vincitrice del titolo di migliore pizzeria dell'Umbria 2024 ai Forchiettere Awards, entra oggi anche in questa nuova guida targata Identità Golose, distinguendosi come unica pizzeria in Umbria ad essere stata inserita con la duplice menzione della Pizza d’Autore e dei Cocktails d’Autore.

Da Andrea si conferma quindi come un laboratorio innovativo per la pizza contemporanea in Umbria, oltre che riferimento di spicco all'interno della scena gastronomica regionale e nazionale.

La presenza di Andrea Pizza Contemporanea nella guida Identità Golose sottolinea l'impegno costante del giovane Andrea Bava, di proporre un'esperienza di pizza autentica e originale che fonde tradizione e creatività. Non a caso, la scelta di creare dei percorsi degustazione pizza con l’abbinamento a cocktail poco alcolici, è frutto di un lavoro di ricerca continua per valorizzare il concetto di “pizzeria”.

La pizza contemporanea proposta da Andrea Bava, si distingue sia per l'utilizzo di ingredienti di alta qualità, spesso selezionati in base alla stagionalità e provenienza, sia per l'attenzione alla presentazione e alla creatività nelle combine di sapori, aggiungendo anche tecniche di cottura particolari come il “Padellino”, che Andrea Bava ha portato in Umbria qualche anno fa seguendo le sue origini. Un metodo di cottura in un piccolo padellino che conferisce alla pizza una consistenza croccante e dorata all'esterno, mentre l'interno rimane soffice e leggermente alto, ottenendo una pizza con un caratteristico gusto rustico e una consistenza unica.

Da oggi quindi in Umbria anche un’eccellenza della pizzeria d’autore con abbinamento ai cocktails.