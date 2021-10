Eccellenze agroalimentari dell'Umbria protagoniste a Eurochocolate

La più famosa festa del cioccolato, che attrae ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte d'Italia, sarà occasione per promuovere i prodotti tipi Made in Umbria in originali abbinamenti con il cioccolato

La prossima edizione di Eurochocolate, in prpogramma dal 15 al 24 Ottobre presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, si presenta come occasione perfetta per promuovere il territorio umbro con le sue eccellenze.

In particolare, quelle agroalimentari, che vedranno originali e golosi abbinamenti a tema cioccolato.

Tre progetti di promozione del territorio

Sono ben tre i progetti, voluti dall’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria, che accenderanno i riflettori sui prodotti tipici umbri, di qualità e certificati e le eccellenze umbre: l’esclusiva installazione Andiamo al Nocciòlo, un ricco programma di degustazioni guidate e la mostra relativa al contest fotografico Angolo di Campo.

Novità assoluta di quest’anno a Eurochocolate, l’installazione di un piccolo noccioleto, volta a valorizzare un prodotto italiano di eccellenza fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante anche all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola, incentivata dalla Regione attraverso il Programma di sviluppo rurale. Posto esternamente, all’ingresso dell’evento, un percorso tra vere piante di Nocciòlo - dagli 80 cm di altezza fino al loro massimo sviluppo che può superare i 3 metri - fungerà da corridoio di accesso principale alla manifestazione. L’allestimento sarà realizzato in collaborazione con Umbraflor e Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia. Una vera scoperta per i visitatori di Eurochocolate che potranno approfondire le varie fasi produttive della nocciola grazie a pannelli didattici completi di nozioni botaniche sulla pianta, zone geografiche di coltivazione, processo di raccolta e lavorazione della nocciola, fino al suo impiego nel mondo del cioccolato. Un focus speciale sarà dedicato alla nuova varietà di nocciola made in Umbria: la Tonda Francescana®, frutto della ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e prodotta dal vivaio della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia.

Vedere e toccare, ma anche l’immancabile piacere di gustare, la valorizzazione delle eccellenze umbre passerà infatti anche attraverso un ricco percorso di degustazioni guidate nell’ambito del quale troveranno un goloso spazio i principali prodotti tipici umbri, di qualità e certificati che la Regione, con i fondi europei a sostegno dello sviluppo rurale, contribuisce a tutelare. Si va così dall’Olio extravergine di oliva DOP Umbria, alla Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, passando per il Farro di Monteleone di Spoleto DOP e la Patata di Colfiorito IGP, fino ai già apprezzatissimi vini umbri DOC e DOCG. Condotte dai maestri pasticceri e cioccolatieri di Eurochocolate, saranno venti le degustazioni in programma, pronte a proporre imperdibili abbinamenti tutti da assaporare, come le praline al cioccolato ripiene di crema all’olio, i tartufini di cioccolato e lenticchie, le ciambelline di patate al cacao o la crostata di farro con ganache al cioccolato. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e prenotabili a breve sul sito ufficiale dell’evento www.eurochocolate.com/perugia2021.

Sempre presso l’imperdibile Padiglione Chocolate Experience sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata alle foto vincitrici del Contest #AngolodiCampo - Edizione 2021, promosso dall’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, accompagnata da un goloso omaggio personalizzato.