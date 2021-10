Scheggia e Pascelupo, una intensa due giorni su Dante e i Templari

Orario non disponibile

Dal 02/10/2021 al 03/10/2021

Il Comune di Scheggia e Pascelupo organizza ogni anno un incontro focalizzato sulla storia medievale di un territorio che lega i due versanti dell’appennino umbro-marchigiano. Il focus scelto per l'edizione di quest'anno è: "Dante e i Templari", incluso fra gli eventi del Festival del Medioevo. L'incontro si terrà sabato 2 ottobre alle ore 17.00 nella maestosa abbazia di Sant’Emiliano e San Bartolomeo in Congiuntoli con Le Cupide Vele, e proprorrà quattro lezioni di storia con protagonisti gli studiosi Sonia Merli (Il processo contro i Templari), Antonio Musarra (Il rogo di Jacques de Molay in una miniatura del Codice Cocharelli), Sperello di Serego Alighieri («A riveder le stelle») e Euro Puletti (I Templari del Monte Cucco).

A seguire, sempre nella sera di sabato 2 ottobre, una cena templare nell’antico borgo di Pascelupo.

Domenica 3 ottobre, alle ore 9.00, l’attesa escursione Sul sentiero dei Templari nell’ambiente incontaminato del Parco Regionale del Monte Cucco, organizzata dall’associazione TraMontana – guide dell’Appennino (tel 335 1251250).

Non mancheranno altre proposte ludiche e ricreative e culturali, arricchite da un mercatino con i prodotti tipici del territorio, nel borgo di Coldipeccio, curate dall’Associazione Coldipeccio Le Vie del Parco, con la partecipazione di Accademia Medioevo, Tamburine di Scheggia e delle Soavi Allegrezze dei da Varano.

La conferenza musicale Dante Cavaliere, proposta dall’associazione Ciro Scarponi di Torgiano concluderà la manifestazione nell’affascinante scenario dell’abbazia di S. Emiliano e S. Bartolomeo in Congiuntoli.