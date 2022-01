“E io no! Non sono tedesco!”: presentazione a Perugia del libro di Caporali e Rossi per la Giornata della Memoria

Nell’ambito delle celebrazioni relative al Giorno della Memoria, che ricorre il 27 Gennaio, a Perugia si svolgerà un evento promosso dall'Associazione nazionale Ex Internati nei lager nazisti, sezione “L. Teglia” di Perugia. Si tratta della presentazione del volume “E io no! Non sono tedesco!” di Aurora Caporali e Tommaso Rossi, in programma sabato 29 gennaio alle ore 16 nella Sala della Vaccara del Comune di Perugia. Interverranno, oltre agli autori, Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, il professore Luciano Zani (Università di Roma La Sapienza), il professore Mario Tosti (Università di Perugia), con il coordinamento di Marco Terzetti dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti.