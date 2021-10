Due talenti della musica brasiliana per l'inizio della stagione jazzistica a Perugia: Fred Martins e Jaques Morelenbaum

Prezzo non disponibile

Prende il via venerdì 22 ottobre la stagione del Jazz Club Perugia con un concerto che vede in abbianamento due grandi talenti della musica brasiliana: il cantante/compositore/chitarrista Fred Martins e il violoncellista Jaques Morelenbaum.

Saranno presentati i brani che Fred ha composto durante gli anni che ha vissuto tra Spagna e Portogallo, oltre a successi precedenti cosi? come qualche perla del repertorio della musica brasiliana e portoghese.

Il concerto “Ultramarino” riconferma la connessione musicale tra Africa, penisola Iberica e Brasile.

Fred Martins offre un repertorio che richiama gli emblematici compositori brasiliani. Combinando fluidita? e sofisticazione, le sue composizioni illustrano un dialogo tra samba, bossa nova, jazz, blues e musica iberica. Il talento del compositore e? stato riconosciuto dal prestigioso “Premio Visa de Musica Brasileira”.

Con 7 album al suo attivo, le sue composizioni sono state registrate anche da Adriana Calcanhoto, Ney Matogrosso, Maria Rita, Zelia Duncan, MPB4 tra gli altri.

Le sue musiche sono state anche protagoniste in alcune novelas e serie TV di rede Globo.

L’Album Ultramarino e? stato prodotto da Hector Castillo (vincitore di 4 Grammy Awards e collaboratore di David Bowie, Bjo?rk, Lou Reed, Philip Glass, tra gli altri).

Jaques Morelenbaum e? uno dei protagonisti dela musica brasiliana, Conosciuto mondialmente per le sue collaborazioni con Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Gal Costa, Sting, Mariza, Cesa?ria E?vora, Henri Salvador, Ryuichi Sakamoto tra gli altri. Violoncellista, arrangiatore e direttore musicale, Morelenbaum, vincitore di un Grammy Award, ha composto musiche per numerosi film e ha diretto importanti orchestre sinfoniche.

L'appuntamento successivo sarà il 4 novembre con il trio di Christian Sands.

Sede di tutta la stagione sarà la sala Raffaello dell’Hotel Sina Brufani e i concerti avranno inizio alle 21.30