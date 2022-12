Due appuntamenti tra Spoleto e Fossato di Vico con la stagione di Tourné per chiudere l'anno il bellezza e divertimento

Ancora due appuntamenti prima della fine dell’anno artistico per la stagione di Tourné. Giovedì 22 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto arriva Nate Martin & S.I.G.N. con How Sweet The Sound – Gospel Tour 2022.

Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente gospel soul made in USA sono gli elementi che compongono l'intera personalità di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God's Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago, dove si sono fatti rapidamente amare per la loro giovinezza, energia e passione per Dio.

Un connubio di tradizione e modernità in cui, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere e in cui tentazioni dal carattere esuberante ed energia vocale giocano un ruolo fondamentale.

Infine, in collaborazione con la stagione Comìc Umbria, il 23 dicembre al Teatro Comunale di Fossato di Vico spazio alla stand-up comedy con Saverio Raimondo.

Saverio Raimondo, classe 1984, è lo stand-up comedian per eccellenza. Il suo spettacolo "Il Satiro Parlante" è su Netflix distribuito in 190 Paesi. Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti, e oggi è attivo in tv, radio e live. Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Ha ideato e condotto per cinque stagioni il late night show Ccn – Comedy Central News su Comedy Central, per il quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi. Nella stagione 2020/2021 ha condotto "Pigiama Rave", late night in smart working su Rai4. Dal 2019 è presenza fissa a Le Parole su Rai3, e occasionalmente a Porta a Porta su Rai1.

Il suo umorismo, ironico e paradossale, e la sua satira, feroce e irriverente, ne fanno il comico più “americano” del panorama italiano.

Ingresso libero. Appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico. Prenotazioni: costanza@meaconcerti.com