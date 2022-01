“Il dovere del ricordo e la responsabilità della parola”, un webinar di UniPg per celebrare il Giorno della Memoria

Un webinar di riflessione e confronto in occasione del “Giorno della Memoria”, la ricorrenza internazionale designata dalle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto: è quanto promosso dall’Università degli Studi di Perugia per la ricorrenza. Il momento online avrà il titolo “Il dovere del ricordo e la responsabilità della parola”, e sarà aperto al pubblico in modalità streaming sul canale Youtube dell’Università degli Studi di Perugia.

Ad aprire il seminario, alle ore 15,30, l’introduzione del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, cui seguirà l’intervento del Prof. Alon Confino, docente di Storia e studi sull’ebraismo e Direttore dell’“Institute for Holocaust, Genocide, and Memory Studies” della University of Massachusetts, Amherst (USA).

Interverranno quindi la Dott.ssa Maria Luciana Buseghin, antropologa culturale, studiosa di ebraismo e Presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, con un approfondimento sul tema: “Olocausto: ricordo, testimonianza, memoria” e il Prof. Mario Tosti, Delegato rettorale per il settore umane risorse e docente di Storia Moderna presso il Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Ateneo, con un contributo su: “A 22 anni dalla legge 211 del 20 luglio 2000 – Usi e abusi della memoria”.

Il webinar sarà concluso dal Sig. Gianluca Menichelli, in rappresentanza delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di Perugia.