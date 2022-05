Dopo la pandemia, Arte significa bellezza, armonia, solidarietà. Grande mostra di Gribaudo e Vigliaturo ad Avigliana. Colore, forma, creatività

Dopo la pandemia, Arte significa bellezza, armonia, solidarietà. Grande mostra di Gribaudo e Vigliaturo ad Avigliana. Due artisti di lungo corso e grande affidabilità. Un tandem difficilmente uguagliabile, come sostiene in catalogo Donatella Avanzo. Un “dialogo innovativo e fecondo” fra due artisti accreditati a livello internazionale. Ezio Gribaudo e Silvio Vigliaturo confermano di ricoprire un ruolo di rango ben collaudato nel panorama artistico con “A regola d’arte”, mostra bifronte aperta alla Chiesa di Santa Croce e alla Galleria “Arte per Voi”.

Per navigare fra tribalismo e dinosauri di Ezio e le facce picassiane e post futuriste su tela e vetro di Silvio, amico di Perugia [Silvio Vigliaturo, artista calabrese molto legato a Perugia, propone il suo Viglia-Tour (perugiatoday.it)]. Energia e inventiva coltivata fin dagli anni Sessanta, quando i magnifici due elaborano percorsi di ricerca diversi e proficui, sebbene con linguaggi diversissimi. Unificati da una dimensione ludica e coloristica di straordinaria creatività. Da oggi 7 maggio fino al 14 luglio.