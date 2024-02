L’Università di Perugia celebra la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

La “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza” è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la parità di genere e l'empowerment femminile nel campo scientifico. Per questa importante occasione, martedì 13 febbraio, l’Università di Perugia organizza la quinta edizione di “Donne in Scienza”, un evento che ha lo scopo di valorizzare il contributo delle donne alla ricerca e alla didattica nelle discipline STEM, Science, Technology, Engineering and Math, e di stimolare le studentesse a seguire le loro passioni e le loro vocazioni in questi ambiti.

L'evento, che si terrà presso l'Aula Magna dell'Ateneo perugino alle 15.00, trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell'Università, sarà dedicato alla memoria della scienziata Ursula Grohmann, ordinaria di Farmacologia del dipartimento di Medicina e Chirurgia e ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni, scomparsa nel 2019.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Maurizio Oliviero, del professore Daniele Parbuono, delegato del rettore per le Umane Risorse, della professoressa Silvia Fornari, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, e delle professoresse Mirella Damiani e Maria Giovanna Ranalli, responsabili delle attività STEM per il CUG, interverranno due relatrici che racconteranno le loro esperienze professionali nel mondo della scienza.

La prima sarà la professoressa Caterina Capponi, del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’ateneo perugino, che si occupa dei transitori in condotte in pressione e sulle tecniche di individuazione delle perdite negli acquedotti e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e convenzioni con i principali enti gestori del servizio idrico in Italia.

La seconda sarà la professoressa Debora Nozza, del dipartimento di Computing Sciences dell'Università Bocconi di Milano, che si concentrerà principalmente sul Natural Language Processing, sulla rilevazione e contrasto dei discorsi d'odio, hate speech, sulla mitigazione della distorsione degli algoritmi e sull'analisi dei social media. Il suo lavoro è fondamentale per comprendere come le tecnologie possano essere utilizzate in modo equo e inclusivo nella società e nella comunicazione digitale.

Dalle ore 16.30, infine, la professoressa Mirella Damiani, insieme alla commissione giudicatrice composta da Andrea Capotorti, David Grohmann, Giada Mondanelli, Anna Laura Pisello e Maria Giovanna Ranalli proclameranno e assegneranno alle scuole vincitrici la terza edizione del "Premio Ursula Grohmann".