Donne Etrusche a Perugia. Luana Cenciaioli torna al Manu per raccontare la condizione femminile al tempo dei Lucumoni

Donne Etrusche a Perugia. Luana Cenciaioli torna al Manu per raccontare la condizione femminile, tema che coniuga passato e presente.

La Cenciaioli, stimata ex direttrice del Museo e della Necropoli del Palazzone, oggi presidente dell’Associazione di quartiere Borgo Bello, risponde alla chiamata del Soroptimist International di Perugia. Offrendo tre conversazioni col botto, tutte di giovedì, dai titoli accattivanti: “Ipogei femminili: l’esempio di Casaglia” (8 aprile), “L’amore al tempo degli Etruschi” (22 aprile), “Bellezza e salute nella civiltà etrusca” (6 maggio).

Gli incontri sulla piattaforma Microsoft Teams. Per iscriversi, una mail (entro domani, 7 aprile) a perugia@soroptimist.it.

Le conferenze saranno di sicuro interesse e proporranno le più recenti acquisizioni in materia. Ricordiamo peraltro che il tema della donna e dell’amore è stato uno degli argomenti affrontati nelle edizioni di Velimna, in particolare in quella che ebbe come logo la celebre Tomba del Bacio. Prova provata di un legame tra il prodotto dolciario perugino e la dolcezza dell’amore coniugale ai tempi dei nostri antenati con gli occhi a mandorla.

Un’ulteriore occasione, per la stimata amica, di continuare la propria opera di divulgazione alta che ne ha sempre caratterizzato l’operato.