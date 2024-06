Donne e carcere, la genitorialità dietro le sbarre al centro delle riflessioni dell'avvocatura perugina

“Donne e carcere. La genitorialità dietro le sbarre” è il tema dell’evento organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Perugia, con il patrocinio della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” e l’Unione forense per la tutela dei diritti umani, sezione Umbria.

L’evento, in programma giovedì 6 giugno 2024 alle ore 15 presso la sede dell’Ordine degli avvocati (Palazzo Friggeri, piazza IV Novembre n° 36), prevede i saluti introduttivi dell’avvocato Francesca Pieri, coordinatrice commissione “Progetto Donna”, l’avvocato Francesca Brutti presidente Comitato pari opportunità presso l’Ordine degli avvocati di Perugia. Modera l’avvocato Ilario Taddei, coordinatore commissione “Tutela dei diritti umani e rapporti con istituti penitenziari”. Relatori la dottoressa Simona Materia dell’associazione Antigone sezione Umbria, l’avvocato Giuseppe Caforio garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l’avvocato Martina Sorco, il professor Stefano Anastasia dell’Università degli Studi di Perugia. Interventi programmati dei responsabili delle cooperative BorgoRete Coop e Frontiera Lavoro che operano nel settore del reinserimento lavorativo dei detenuti.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia con 4 crediti formativi, di cui 1 in ordinamento forense (materia obbligatoria); 2 in procedura penale; 1 in diritti umani. Gli avvocati dell’Ordine di Perugia potranno iscriversi tramite piattaforma Riconosco. Gli altri (avvocati e non) sono pregati di inviare una mail a cpo@ordineavvocati.perugia.it Iscrizioni in loco consentite, salva la disponibilità di posti. La partecipazione è gratuita.