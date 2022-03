INVIATO CITTADINO Alla Domus Pauperum della Mercanzia sapore di Cina

Alla Domus Pauperum della Mercanzia sapore di Cina… fra luci (poche) e ombre (tante).

Un omaggio a San Michele con un allestimento di strepitoso effetto, mai visto in città. Lo hanno realizzato le Grimm Twins, al secolo le artiste Barbara Lachi e Ayumi Makita (in foto), latrici di un messaggio che propone ardite contaminazioni fra culture.

Sulle pareti dello storico dormitorio dei poveri di corso Garibaldi spiccano le proiezioni di sagome che propongono lo scontro tra il bene e il male, lotte tra uomini e draghi. In una dimensione narrativa che ripresenta l’eterno tema del mito platonico della caverna. La relatività della conoscenza, l’ansia della scoperta, la vittoria della luce sulla terrificante visione mortifera del buio.

L’Associazione culturale Grimm Sisters, cui fanno capo le creatrici di questo ludus exoticus, promuove l’arte in tutte le sue forme. Il gruppo è attivo nelle scuole, sia come sussidio didattico che come strumento terapeutico, in frequentatissimi workshop e in dialogica attenzione con le Associazioni del territorio.

La mostra è aperta fino all’8 marzo, con orario 17:30-20:00 (lunedì 7 chiuso). Peccato per chi non la vede.