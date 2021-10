Domus Pauperum della Mercanzia. Una mostra dantesca dal basso che ha avuto il crisma dell’originalità

Domus Pauperum della Mercanzia. Una mostra che ha avuto il crisma dell’originalità. Realizzata con cartoline dantesche rare della collezione di Adriano Piazzoli, vigile custode di memorie del Borgo d’Oro. Prorogata fino al 30 ottobre. Ne sono stati artefici indiscussi Martina Barro e Cristiana Palma [Dante in cartolina alla Domus Pauperum della Mercanzia. In mostra rarità della collezione Piazzoli (perugiatoday.it)], attivissime figure dell’Associazione rionale Vivi il Borgo. La mostra – a futura memoria – si è tradotta anche in catalogo, che i magnifici tre mostrano orgogliosamente in foto all’Inviato Cittadino.

Il catalogo si chiama “Poste Alighieri” e si avvale del progetto grafico di Maat Petrelli, con l’amichevole e accurato editing di Gabriele De Veris, coltissimo bibliotecario di San Matteo degli Armeni. Le foto sono di Sandro Bellu e Mario D’Arrigo. L’introduzione (“Quando gli eventi culturali nascono dal basso”) è del medievista, nonché presidente dell’Associazione, Franco Mezzanotte.

Segue “Parola di collezionista” di Adriano Piazzoli e una nota di Martina Barro che esprime apprezzamento e gratitudine allo stesso generoso donatore.

Coltissimo e interessante il pezzo di Cristiana Palma “Alterocca racconta Dante. Viaggio nel mondo della cartolina”. In mostra stanno anche pezzi fotografici di Domenico Mastroianni che introdusse significative innovazioni nell’arte della cartolina. Un catalogo completo, a un prezzo stracciato, realizzato allo scopo di rendere visibile questo capolavoro di mostra anche a quanti non abbiano avuto la possibilità di visitarla.