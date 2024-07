Domenica al museo, le iniziative nei quattordici siti dell'Umbria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/07/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 7 luglio torna l’appuntamento con la #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura grazie alla quale sarà possibile visitare musei, aree archeologiche, parchi, giardini e ville gratuitamente.

Oltre alle aperture, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria organizzano, per l’occasione, iniziative speciali per far conoscere a tutti lo straordinario patrimonio e le eccezionali narrazioni custodite nei suoi luoghi della cultura.

La Galleria Nazionale dell’Umbria sarà aperta dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle 18.30): oltre alla collezione permanente, sarà possibile ammirare Un capolavoro a Perugia, la mostra dedicata alle Tre età di Gustav Klimt e Umbria, una storia d’amore. Fulvio Roiter, un piccolo gioiello ospitato all’interno della nuova ‘Camera oscura’ della GNU.

Il Museo archeologico Nazionale dell’Umbria (8.30 – 19.30), alle 10 propone una visita guidata alla sezione romana con la collaborazione dei ragazzi del PCTO del Liceo scientifico “G. Alessi” Perugia.

Il Museo Paleontologico ‘Luigi Boldrini’ di Pietrafitta a Piegaro (aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30) alle 10.30 offrirà una speciale visita in lingua inglese.

Il Palazzo ducale di Gubbio e il Parco archeologico del Teatro romano di Gubbio, entrambi aperti dalle 8.30 alle 19.30, saranno protagonisti della visita guidata “Alla scoperta”, a cura di Sistema Museo: l’appuntamento è alle 11.30 al Teatro romano e alle ore 16.00 al Palazzo Ducale (per saperne di più e per prenotazioni: www.sistemamuseo.it/events/alla-scoperta/).

La Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto (aperta dalle dalle 9:30 alle 19:20) propone le imperdibili visite ai camminamenti alle ore 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 (per saperne di più e prenotare: https://www.sistemamuseo.it/events/percorso-delle-torri/).

Il Tempietto sul Clitunno (aperto dalle 10:30 alle 19) punta i riflettori sui Longobardi, con l’approfondimento, incluso nel programma della Spoleto Card, “Un piccolo gioiello longobardo”, alle ore 19:00 (per saperne di più e prenotare la visita: https://www.sistemamuseo.it/prodotto/?id=1671).

La Villa del Colle del Cardinale, a Colle Umberto a Perugia, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, propone due turni di approfondimenti dedicati alla storia, all’arte, al verde e all’architettura del complesso monumentale: appuntamento alle ore 11.00 e alle 17.00.

Saranno aperti e visitabili gratuitamente anche l’Area archeologica di Carsulae (dalle 8.30 alle 19.30); il Castello Bufalini a San Giustino (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30); l’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (dalle 9.00 alle 13.30); il Museo archeologico nazionale di Orvieto (8.30 – 19.20); il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto (dalle 8.30 alle 19.30), uno dei protagonisti in questi giorni del Festival dei Due Mondi; la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo in Orvieto (dalle 10.00 alle 19.00).

La già ricca offerta dei luoghi della cultura si arricchisce, questa estate, grazie alla manifestazione La Sottile Linea d’Umbria, la quale ha portato e porterà incursioni di arte contemporanea in dialogo con i musei, i parchi archeologici, i giardini: per saperne di più su cosa vedere e su cosa è in programma è sufficiente consultare la pagina dedicata https://gallerianazionaledellumbria.it/lasottilelineadumbria/.