Domenica di Carta, incontro alla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Anche quest’anno domenica 8 ottobre sarà realizzata la “Domenica di Carta", l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. Per celebrare i sessanta anni del Dpr del 30 settembre 1963, n. 1409, primo provvedimento completamente dedicato agli archivi, la nostra Soprintendenza organizza un incontro dedicato alle attività svolte nel corso di questi anni, ai momenti più significativi e importanti. Si parlerà dei progetti realizzati e di quelli in corso, dei recuperi durante i sismi, dei portali online, delle pubblicazioni della Soprintendenza il tutto senza dimenticare la nostra storia. Prenderanno parte all'incontro: Giovanna Giubbini – Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Umbria, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, Sabrina Mingarelli - Dirigente Servizio II Direzione Generale Archivi e Direttore ad interim Istituto centrale per gli archivi. Interverranno Mario Squadroni, Presidente della Deputazione di storia patria per l'Umbria aps e Presidente Anai Umbria e per la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria: Alessandro Bianchi, Emma Bianchi e Rossella Santolamazza.

Appuntamento domenica 8 ottobre, ore 10, Salone Storico della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, corso Garibaldi 185.