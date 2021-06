Domenica 27 giugno fa tappa a Marsciano la Festa dei Boschi 2021

Otto appuntamenti appuntamenti domenicali, iniziati lo scorso 9 maggio, in altrettanti comuni umbri. Si tratta della sesta edizione della Festa dei Boschi, iniziativa patrocinata dalla Regione Umbria e da alcuni Comuni della regione e realizzata in collaborazione con il Fai. Il programma di iniziative, volte a scoprire e valorizzare il patrimonio boschivo del territorio regionale, è iniziato lo scorso 9 maggio a Porano e si concluderà domenica 4 luglio a Spello.

Il territorio di Marscianosarà il protagonista della prossima tappa, domenica 27 giugno, con una visita guidata alla Rocca di Sant’Apollinare e una passeggiata naturalistica, con letture per i più piccoli, presso i boschi Sereni-Torricella.

Doppia iniziativa, ecco il programma

Il programma di domenica 27 giugno sul territorio comunale di Marsciano prevede due diverse iniziative. Alle ore 10.30 una visita guidata alla Rocca benedettina di Sant’Apollinare, risalente all’XI secolo, da prenotare contattando i seguenti recapiti: 07533753 – 3286013446 – info@fiapg.it

Il pomeriggio e la sera, tra le 17.00 e le 22.00, ad accogliere adulti e bambini per un evento ludico escursionistico dal titolo “Boschi da ascoltare, da leggere e da… degustare”, saranno i boschi Sereni-Torricella presso l’azienda bioagrituristica Torre Colombaia, uno degli scrigni della biodiversità in Umbria, con estese formazioni boschive che si alternano a coltivazioni agrobiologiche. Si inizia con una passeggiata sonora naturalistica nel bosco accompagnati dal naturalista Angelo Barili, per proseguire con un’attività di letture per bambini da 0 a 6 anni in compagnia del personale della Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli di Marsciano e dei volontari di Nati per Leggere Umbria.

Dopo un intermezzo biogastronomico, con la degustazione di piatti preparati con i prodotti biologici dell’azienda Torre Colombaia, sarà la volta di una passeggiata per scoprire la vita notturna del bosco.