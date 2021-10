Domenica a Perugia il nuovo libro di Giancarlo Trapanese "73 anni e 1 giorno", presentazione con ospiti d'eccezione

Sarà presentato Domenica 24 ottobre a Perugia alle ore 18 alla Sala dei Notari, “73 anni e 1 giorno” (Italic Pequod), l’ultimo romanzo del giornalista-scrittore Giancarlo Trapanese, già caporedattore della sede Rai per l’Umbria.

Si tratta di un romanzo che seppur ambientato in un futuro distopico dominato da una intelligenza artificiale, tratta temi attualissimi: dalla crisi dei rapporti sociali, alla dipendenza dalla tecnologia, dai cambiamenti climatici, alle relazioni affettive sempre più complesse.

Accompagneranno Trapanese in questo incontro perugino patrocinato dal Comune ( una presentazione-spettacolo) l’assessore alla cultura del Comune Leonardo Varasano, Maria Pia Serlupini (ex garante per l’infanzia), il giornalista-conduttore di Rai 1 (Domenica In) Paolo Notari, il prof. Giovanni Lucarelli sociologo di fama nazionale ed il duo perugino di chitarristi “ Musica Muta” (Rachele Fogu e Michele Rosati). Letture affidate alla voce dell’ attrice umbra, Caterina Fiocchetti.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Necessari Green pass, mascherina e sanificazione della mani.