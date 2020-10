Si terrà domenica 11 Ottobre la domenica "Plastic Free" a Passignano

Rinviata per maltempo, si svolgerà domenica 11 ottobre la raccolta “Plastic free” a Passignano. La Onlus che porta lo stesso nome, nata poco più di un anno fa ma diventata in tempi brevissimi la più importante associazione sul territorio nazionale sul tema plastica, organizzerà un evento dedicato alla rimozione dei rifiuti abbandonati in spazi pubblici e ambienti naturali.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Passignano con la partecipazione di numerose associazioni, tra cui Bass fishing Umbria, Sup Trasimeno, Race carp team, Alien carp anglers team.

L’appuntamento è alle ore 15,30 nel piazzale Eduardo Acton-Lago Trasimeno.

Per partecipare all’evento, totalmente gratuito, bisognerà solo portare con sé la mascherina e un paio di guanti, tutto il resto (come ad esempio buste, maglietta, ecc.) verrà fornito da Plastic Free. Per informazioni è possibile consultare il sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11-ott-passignano.

L’associazione ha già lanciato e realizzato numerosi progetti, tra cui il “Progetto Scuole” che ha l’obiettivo di fare formazione tra i più giovani, il “Progetto Adotta Una Tartaruga” ed il “Progetto Raccolta”, e si estende su tutto il territorio nazionale con un bacino di utenza di circa 500.000 persone.