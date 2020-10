Una domenica tra erbe aromatiche e frutti antichi al Bosco di San Francesco in Assisi, con il FAI

Domenica 11 ottobre, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile trascorrere una piacevola giornata all'apero presso il Bosco di San Francesco ad Assisi, all’insegna delle erbe aromatiche e dei frutti antichi.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, propone un interessante appuntamento al presso questo luogo, Bene della Fondazione. Alcuni esperti nel campo della botanica e dell’ingegneria ambientale intratterranno i visitatori alla scoperta dei pomi antichi del territorio e dei diversi usi della piante officinali.

La giornata comincerà alle ore 10 con una speciale mostra pomologica dei frutti antichi umbri, in compagnia della Presidente della Fondazione Archeologia Arborea, Isabella Dalla Ragione; a seguire, alle ore 10.30, nella cornice del Bosco ai piedi della Basilica di San Francesco, il professor Aldo Ranfa e la dottoressa Chiara Proietti, del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia, condurranno i visitatori alla scoperta de Il buono, il brutto e il cattivo e sveleranno i segreti dei frutti di bosco, identificando i prodotti autunnali che hanno segnato la storia dell’uomo tra cibo, medicamenti ma anche insidie e chimere.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, l’agronomo Valentina Fuoco racconterà la lavorazione delle piante officinali per la produzione di infusi, approfondendo gli aspetti legati all'essiccazione e alla selezione delle piante ideali per questo tipo di prodotti; alle ore 16.00 spazio al divertimento dei piccoli visitatori, con il laboratorio Indovina chi li mangia? A ciascun animale il suo frutto!, a cura di Hyla Group. In conclusione, alle ore 17, l’agronomo Elisabetta Pepponi parlerà degli alberi da frutto tra simboli, miti e storie ad essi dedicati.