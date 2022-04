“I dolci profumi della primavera”: il 23 aprile uno show cooking a Castiglione del Lago 

“I dolci profumi della primavera”: il 23 aprile show cooking a Castiglione del Lago L’iniziativa è promossa da Confcommercio Trasimeno, in collaborazione con Università dei Sapori,

Nell’ambito della Festa del Tulipano in programma a Castiglione del Lago fino al prossimo 1 Maggio, sabato 23 aprile, alle 15:00, presso la Taverna in Zona Poggio, si terrà un appuntamento da non perdere per tutti i golosi, gli appassionati di dolci e gli aspiranti pasticceri. Confcommercio Trasimeno, con il supporto tecnico di Università dei Sapori, organizza infatti uno show cooking sul tema “I dolci profumi della primavera in Umbria", con la presentazione e realizzazione di una ricetta di pasticceria ispirata alla primavera e ai tulipani ad opera dello chef Daniele Guidantoni. Al termine immancabile degustazione con tutti i presenti.

La partecipazione è gratuita; i posti sono limitati.