Festival delle Corrispondenze, fra attualità e futuri possibili: il programma

Cresce, di anno in anno, il fermento culturale intorno alle acque del lago Trasimeno e Monte del Lago si prepara per la dodicesima edizione del Festival delle Corrispondenze, dal 5 al 10 settembre.

Scrittori, giornalisti, artisti e personalità del mondo della cultura esploreranno insieme al pubblico il mondo della scrittura epistolare.

Gli ospiti di quest’anno sono moltissimi, fra loro Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Ascanio Celestini, solo per citarne alcuni. Roberto Morroni, assessore e vicepresidente della Regione Umbria, durante la presentazione del programma della manifestazione, ha infatti sottolineato che “la qualità del festival è rappresentata anche dalla caratura degli ospiti presenti”.

“Fare cultura vuol dire proporre contenuti” ha spiegato Vanni Ruggeri, assessore alla Cultura del Comune di Magione, non a caso il ricco programma dell’edizione 2023 offre gratuitamente incontri, reading, conferenze e spettacoli. “Il festival è ormai considerato tra i più importanti d'Italia. Recensito e inserito nell'autorevole Guida degli eventi del Bel Paese da Altreconomia tra i 100 festival più interessanti. - continua l’assessore Ruggeri - Un festival che ha un rapporto unico con il luogo in cui è nato e con il suo pubblico fatto di magionesi, residenti dell'area del Trasimeno e habitué da fuori regione, che lo aspettano e lo frequentano ogni anno con rinnovato interesse”.

Il festival si apre con un’anteprima eccezionale a Perugia e a Villa del Colle del Cardinale. Sabato 2 settembre, alle 21.00 alla Sala dei Notari, Le 10 lettere più belle della storia occidentale incontro con Corrado Augias. Con lui sul palco il linguista Massimo Arcangeli.

Domenica 3 settembre in programma a Villa del Colle del Cardinale, alle 19.00, l'incontro dal titolo Corrispondenze dalla guerra con Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice e Arianna Ciccone, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo e di Valigia Blu.

Da martedì 5 settembre il festival torna nella sua cornice storica di Monte del Lago e propone, alle 19.00, Mario Tozzi con Lettere Mediterranee. Alle 21.15 Aldo Cazzullo presenta Mussolini, il Capobanda. Mercoledì 6 settembre, alle 18.00, Storia stupefacente della filosofia, edito da Il Saggiatore, con l’autore Alessandro Paolucci e Filippo Costantini di POPUP libri, spunti, spuntini.

Alle 19.00 Unplugged Dickinson, concerto recital di Emily Dickinson. Regia di Carlo Orlando, con Eva Cambiale. Musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Anaïs. Alle 21.15 Ascanio Celestini con Radio Clandestina, memoria delle Fosse Ardeatine.

Il 7 settembre incontro, alle 19.00, con Gad Lerner, giornalista, saggista e conduttore televisivo, dal titolo ottant'anni dopo l'8 settembre. Memoria scritta e orale dei venti mesi di Resistenza che porteranno alla Liberazione dell’Italia.

In serata, alle 21.15, Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico, interviene sul tema delle grandi potenze 2.0, situazione attuale e scenari futuri.

Venerdì 8 settembre, alle 17.00, i carteggi di Eduardo De Filippo, in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo. Ne parlano la curatrice del libro Maria Procino insieme all’attore Francesco Bolo Rossini.

Alle 18.00, dibattito su tutti i colori del mondo. Diritti civili e identità di genere. Tavola rotonda con Monica Cirinnà, senatrice per il Partito Democratico dal 2013 al 2022, Alessio Avellino, poliziotto transgender, Dario Accolla, attivista e scrittore, Imma Battaglia, attivista e politica, leader del movimento LGBT in Italia. Coordina Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario e scrittore.

In serata doppio grande evento con Pupi Avati, alle 19.00, in il Maestro attraverso le lettere. Il regista sarà intervistato dall’attore Francesco Bolo Rossini e dal giornalista Andrea Fioravanti. Alle 21.15 Marino Bartoletti ci porta al Bar Toletti.

Sabato 9 La scuola più bella che c'è. Don Milani e i suoi ragazzi. Gente semplice, contadini, operai: i “destinatari” di Don Milani. Presentazione del libro per ragazzi. Ne parleranno gli autori Sandra Gesualdi, giornalista e vicepresidente della Fondazione Don Lorenzo Milani di Barbiana e Francesco Niccolini, drammaturgo e sceneggiatore. Coordina Monica Fanicchi, Libreria Libri Parlanti

Alle 17.00, Ragazzo mio, Lettera agli uomini veri di domani. Presentazione del libro con l’autore Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore insieme a Lucia Annunziata, docente Liceo Italo Calvino.

Alle 19.00 Alessandro Manzoni, Lettere d’amore, d’amicizia e altre cose. Ne parlerà il curatore Pierantonio Frare. A seguire, Tutti gli uomini che non sono, storia vera di una falsa identità. Reading teatrale di e con Paolo Calabresi, attore e conduttore televisivo e Francesco Bolo Rossini.

Chiusura di giornata affidata a Federico Rampini con suicidio Occidentale, perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori.

Domenica 10 settembre, nel pomeriggio, la parola ai giurati con il dietro le quinte del premio Aganoor. Presentazione del carteggio vincitore dell’edizione 2023: Le lettere. Pier Paolo Pasolini edito da Garzanti editore. Ne parlerà la curatrice Antonella Giordano insieme a Adriana Chemello, presidente di giuria. Interverrà Graziella Chiarcossi.

Alle 17.00 Lettere d’amore tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West. Reading teatrale con Iaia Forte e Annalisa Canfora. A seguire cerimonia di premiazione XXV edizione Premio Vittoria Aganoor Pompilj. Chiude l'edizione 2023 il duo Makkox e Aprea con dialoghi sul cambiamento.