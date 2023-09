“Imperdonabile”: il docufilm sul genocidio in Ruanda proiettato a Perugia

Arriv a Perugia il progetto “Imperdonabile”. Nato cinque anni fa, tramite la produzione di un docufilm sul genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994, trae origine da un articolo giornalistico che raccontò la storia del percorso di riconciliazione tra due famiglie, di etnia diversa, rispettivamente vittime e carnefici durante il genocidio ruandese.

Questa storia ed il relativo docufilm, aprono scenari di riflessione e dibattito sul valore delle parole, sia in senso distruttivo e disgregativo sia in senso opposto. Le parole generano odio, discriminazione e violenza, ma le stesse possono essere strumenti di riappacificazione, generatrici positive di valori e di perdono/riconciliazione. Il docufilm sul genocidio del Ruanda, evento che fu uno dei più sanguinosi e violenti del XX secolo vuole portare in evidenza come, un percorso di riconciliazione e perdono sia possibile anche dove le divergenze sono diventate violente ed intolleranti.

Ilaria Di Vaio, influencer perugina, da sempre attenta a questi temi e testimonial di Compassion, ha dichiarato: "Questo documentario è un invito alla riflessione su alcuni temi di grande attualità e contiene un messaggio potente, rivoluzionario e di grande impatto. 'Imperdonabile' ci aiuta a considerare quanto male si annida perfino nelle parole, oltre che negli atti crudeli e violenti. Ecco perché oltre che denunciare bisogna anche imparare a perdonare"

L’incontro avverrà a Perugia sabato 14 ottobre 2023, presso la Sala dei Notari alle ore 18. L’evento è aperto gratuitamente al pubblico, previa prenotazione, concernenti ragioni di capienza della sala.