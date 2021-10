DiVinando, in viaggio tra i colori del Trasimeno, scenario ideale per degustazioni, winecation, eventi e puro divertimento

Il Lago Trasimeno è zona vocata sin dagli Etruschi alla coltivazione della vite. In questi due anni, tra attese e ripartenze, questo angolo d’Umbria ha preso coscienza e lavorato per dare lustro alla propria anima e giusto credito alla qualità e alla varietà della propria produzione enologica.

Partendo da questa consapevolezza, nella giornata del 23 ottobre, la Strada del Vino Colli del Trasimeno, in collaborazione con le Guide de La Repubblica, ha organizzato un evento dedicato alla stampa e agli addetti del settore dove protagoniste sono state le cantine e la guida edita di recente dal gruppo editoriale Gedi: "DiVinando: passato, presente, passione, azione e attenzione per il territorio".

La presidente della Strada, Sabina Cantarelli, ha ospitato al tavolo dell’appuntamento il direttore delle guide Giuseppe Cerasa, il sindaco di Castiglione del Lago e assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni, Matteo Burico e il direttore del GAL Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni.

Il dott. Cerasa ha sottolineato il successo della guida dedicata al Trasimeno, sperando in un futuro prossimo di vederla tradotta anche in inglese. I testimonial della guida, Colin Firth, Luca Argentero e Diana Bacosi, hanno saputo esaltare la bellezza e la varietà del territorio con semplicità. Una semplicità che conquista, giorno dopo giorno.

“Sono state vendute più copie della guida del Trasimeno, rispetto a quella dell’Umbria generale, ha dichiarato Giuseppe Cerasa. Avete un assetto unico da sfruttare, la bellezza del territorio è indubbia, la qualità dei vini è interessante ed è il risultato molto probabilmente del lavoro di una comunità che si riflette anche nella Strada del Vino. Ci sono tanti laghi in Italia, ma se tu al Trasimeno trovi un’accoglienza di un certo tipo, i vini, i personaggi, le storie, i ristoranti, il pesce di lago cucinato secondo tradizione, questi sono elementi che valgono più di un viaggio”. Il Trasimeno, come ho scritto nell’introduzione della guida, è uno di quei (pochi posti) dove tu vai, poi torni, una volta stai un po’ di più e poi ti viene voglia di

viverci”.

Premi internazionali e riconoscimento social

Ci sono i premi internazionali a confermarlo, ma anche i numeri della campagna social lanciata di recente ‘In viaggio tra i colori del Trasimeno’, che ha portato ad una crescita esponenziale delle interazioni, basti pensare che solo nel primo mese di campagna sono cresciute del 262% su Instagram e del 38% su Facebook.

Per dare qualche numero: sono 23 le cantine della Strada Colli del Trasimeno, 11 i vitigni a bacca bianca, che presentano oltre ai classici territoriali eccezioni come il Riesling o il Pinot Grigio, e 14 vitigni a bacca rossa, in cui oltre al Sangiovese, spicca il Gamay del Trasimeno, una grenache che si sta imponendo a livello internazionale e che ogni anno riporta a casa diverse medaglie nei concorsi specializzati.

Un territorio che è uno scenario ideale per degustazioni, winecation, eventi e puro divertimento. Un viaggio nel viaggio, da una sponda all’altra del lago, dallo specchio d’acqua alle colline, il Trasimeno è tra le mete enoturistiche in ascesa sul piano nazionale ed internazionale, ed il lavoro di promozione e diffusione è (e sarà) sostenuto anche tramite l’App Experience Trasimeno che, dallo scorso agosto, è diventata la guida virtuale grazie alla quale è possibile prenotare le diverse esperienze presenti sul territorio.

“Per noi è un orgoglio sapere che la guida del Trasimeno ha superato quella dell’Umbria generale - ha spiegato il sindaco Burico - l’Unione dei Comuni con la Strada, come DMO del territorio, ha un progetto ambizioso che è quello di mettere insieme tutte le esperienze disponibili sul territorio, perché il turismo è tra i motori trainanti della nostra economia. Dobbiamo continuare a fare scelte strategiche insieme, il nostro è un esempio virtuoso e dobbiamo continuare su questa strada perché a breve arriveranno dei fondi importanti del PNRR che potranno essere fondamentali per la crescita del nostro territorio. Capacità di spesa e progettazione saranno alla base del successo”.

Profetto "Calici in viaggio tra i colori del Trasimeno"

A breve saranno disponibili anche i calici ‘In viaggio tra i colori del Trasimeno’, un progetto nato in collaborazione con Elena Bellavita, artigiana del territorio che ha riprodotto il logo della campagna con un’incisione a mano sul vetro.