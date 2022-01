LETTI PER VOI “Diversamente”, edizione non venale del poeta Walter Cremonte

“Diversamente”, edizione non venale del poeta Walter Cremonte. Un dono di poesia.

Un autore appartato, stimato dai maggiori poeti nazionali, anche per le sue acutissime analisi critiche. Studioso di Penna e Capitini, punta di diamante dello storico Merendacolo di Ilde Arcelli.

Anche quest’anno manda agli amici un augurio speciale. Si chiama “Diversamente”, scritto con mente “diversa” e animo grande. Un mannello di poesie che lo raccontano bambino e uomo. Da quando il bidello lo prende per un orecchio, portandolo dalla direttrice. I grandi dicono di farlo “per il suo bene”. Mentre il bambino ritardatario osserva: “quello che sentivo / era male, male all’orecchio”.

Poi un po’ d’umorismo con Fra’ Giuseppe che ricorda come San Filippo Neri levitava “forse anche perché aveva bevuto / quel santo vino un po’ più del dovuto”.

Una passeggiata in Lambretta, un pendolarismo in Volkswagen e l’ultimo viaggio che viene in mente con “Diversamente”: “Nessuno / pensa davvero di dover morire / perché se no / ci si comporterebbe / (come?) / non so: diversamente”.

Un’umanità carnivora che divora l’agnello, evocato come quelle creature “strette nei camion della pasqua”. Proprio come noi esseri che ci diciamo “umani”. Che non abbiamo posto per quanti bussano alla nostra porta.

Per chiudere con quelle “ragazze della poesia”. Si chiamavano Maria Liscio, Ilde Arcelli e Brunella Bruschi. Le abbiamo amate. Con loro abbiamo sognato un mondo di amore “un po’ provando tra Saba e Montale / e poi gli affetti, i ricordi, la vita / la nostra vita, per quello che vale”.

Le abbiamo amate, parecchio. Ora non sono più con noi. Ma rivivono ogni volta che leggiamo la loro pagina. O, magari, riceviamo da Walter il libriccino di Natale. “Donne ch’avete intelletto d’amore”. Troppo bella, e coerente, per non citarla.