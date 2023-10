Disturbo da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività, incontro in Aula Magna

“Attenti all’ADHD. Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività all’Università” è il tema dell’incontro in programma giovedì 5 ottobre, alle 15, nell’Aula Magna di Palazzo Murena, sede centrale dell’Università degli Studi di Perugia.

L’iniziativa, nell’ambito del “Mese Europeo della Consapevolezza dell'ADHD" (che quest’anno reca il titolo “Vivere bene con l’ADHD”), è frutto della collaborazione fra l’Ateneo perugino e l’AIFA APS Associazione Italiana Famiglie ADHD che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere l’inclusione universitaria degli studenti e delle studentesse con disturbo di deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD) affinché le loro aspirazioni potessero avere compimento e soddisfazione anche nella vita accademica.

L’incontro sarà aperto da Maurizio Oliviero, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, e Patrizia Stacconi, presidente nazionale Associazione Italiana Famiglie ADHD (AIFA APS).

L’evento intende essere informativo e formativo, rivolto a tutti, al fine di aumentare la conoscenza e ridurre la disinformazione sul Disturbo da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD).

Attraverso l’intervento di esperti verrà trattato questo tema da un punto di vista medico, psicologico, pedagogico e normativo.

Interverranno anche due studentesse UniPg con diagnosi di ADHD che porteranno la loro esperienza per far capire quali sono le difficoltà che hanno incontrato nel loro percorso di vita e di studio, quali risorse sono state in grado di attivare e quali mediazioni significative hanno fatto la

L’ingresso è libero, non necessita di registrazione. È previsto, per chi ne farà richiesta, il rilascio dell’attestato di partecipazione.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Università degli Studi di Perugia.

Programma di giovedì 5 ottobre 2023, ore 15, Perugia, Aula Magna di Palazzo Murena:

ore 15:00 Saluti delle autorità MAURIZIO OLIVIERO – Rettore Università degli Studi di Perugia; PATRIZIA STACCONI – Presidente Nazionale Associazione Italiana Famiglie ADHD (AIFA APS)

ore 15:15 MARIA GIOVANNA FERRERA – Studentessa Università degli Studi di Perugia: L’ADHD non scompare a diciott’anni: conviverci in un mondo tipico, tra vincoli e possibilità e complessità

ore 15:25 PIETRO DE ROSSI – Psichiatra, UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Membro dello European Network Adult ADHD: L’ADHD dall’infanzia all’età adulta

ore 16:10 CLAUDIA MAZZESCHI – Ordinaria di Psicologia dinamica, Università degli Studi di Perugia: Autostima – Impulsività – Difficoltà di autoregolazione

ore 16:45 DANIELE ROSELLINI – Referente di Ateneo per la disabilità e i DSA: Il protocollo UNIPG – AIFA APS

ore 16:55 MOIRA SANNIPOLI – Associata di Didattica e Pedagogia Speciale, Università degli Studi di Perugia: Costruire prassi inclusive: riconoscere e non elemosinare

ore 17:05 CHIARA PISTECCHIA – Studentessa Università degli Studi di Perugia: ADHD: una diagnosi come occasione per evolvere ore

17:15 ALFONSO ANTONIO VINCENZO TORTORELLA – Responsabile Sezione di Psichiatria, Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Perugia: ADHD e Dipendenze

ore 17:35 MARIA PIA SERLUPINI – Già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Umbria: L’importanza del lavoro in rete nella costruzione di prese in carico integrate

ore 17:50 PAOLO DE LUCA – Referente per l’Umbria dell’Associazione Italiana Famiglie ADHD – AIFA APS: L’ADHD in Umbria. Casi attesi, ed il lungo cammino perché il disturbo possa trovare cittadinanza

ore 18:00 Sessione di domande e risposte, modera MARIO TOSTI – Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse – Università degli Studi di Perugia