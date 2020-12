Se gli auguri natalizi si spostano on line: "Distanti ma vicini, anche a Natale", iniziativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia

Distanti ma vicini anche a Natale. Con questo motto, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia trasferisce on line il momento degli auguri di Natale, trdizionalmente vissuto con una festa multiculturale in cui gli studenti dell'istituto perugino si sfidavano a colpi di pietanze, canti e usanze natalizie da tutto il mondo.

Non potrà essere così quest'anno, ma per mantenere vivo lo spirito di gruppo e condivisione che da sempre caratterizza la comunità studentesca dei futuri mediatori linguistici, verrà proposta un'edizione speciale di Quattro chiacchiere con San Girolamo, il format di incontri online tra studenti per confrontarsi su idee, inquietudini, domande. E non mancherà neanche la tradizionale tombolata – seppure a distanza e online – per cercare di rinnovare nonostante tutto l'atmosfera natalizia di festa e condivisione.

Primo appuntamento venerdì 11 dicembre alle 8.30, con gli iscritti III anno del corso triennale, per poi proseguire lunedì 14 (sempre alle 8.30) con gli studenti del II anno del corso triennale e mercoledì 15 (alle 11.30) con quelli del I anno. Ciascun appuntamento sarà introdotto da un ex studente dell'Istituto perugino – tra le realtà formative più efficienti nell'affrontare tempestivamente le conseguenze dell'emergenza Covid-19, riuscendo a non far perdere ai propri neppure un giorno di didattica – che parlerà della sua esperienza, della strada che la SSML gli ha permesso di percorrere e di come la sua vita è cambiata grazie alla mediazione linguistica.