Parlare della disabilità a 360°: sabato a Perugia il convegno regionale dell'associazione "La pietra scartata" con esperti e addetti ai lavori

Si intitola "C'è tutto un mondo intorno alla disabilità" il convegno che ha lo scopo di mettere in luce i vari aspetti che ruotano intorno alla persona disabile ed alla sua vita familiare e sociale. L’iniziativa si svolgerà a Perugia, sabato 8 ottobre (ore 10) presso il Centro congressi dell’Hotel Giò. Ad organizzarla è l’associazione "La Pietra Scarlatta" Aps di Perugia della presidente Anna Rita Bellagamba, mentre la responsabile del convegno è la vice presidente Patrizia Ferroni.

Il convegno, a carattere regionale, vedrà riunirsi esperti ed associazioni che supportano le persone con disabilità e il mondo a loro intorno. Vuole essere un’opportunità per parlare della disabilità in tutte le sue sfaccettature; esaminare come influisce nelle vite delle persone direttamente interessate ma anche delle loro famiglie, dei loro amici e della loro sfera sociale.

Il programma dei lavori

La giornata di lavori si aprirà con una narrazione del titolo "Noi... e il mondo che gira intorno", a cura del campione umbro di para trap, Daniele Parrettini, e Cristina Speranza. Seguiranno i saluti istituzionali di Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ed Edi Cicchi, assessore alle politiche sociali, famiglia, diritto alla casa, pari opportunità del Comune di Perugia. A seguire gli interventi di: Maurizio Massucci, direttore struttura complessa Riabilitazione intensiva ospedaliera Usl Umbria 1, con una lettura magistrale dal titolo "L'importanza della riabilitazione nelle persone con disabilità"; Sabina Venti, fisioterapista Unità spinale unipolare dell'ospedale di Perugia, con "Il progetto riabilitativo come obiettivo per il raggiungimento e mantenimento dell’autonomia"; Arianna Antonini, presidente d'Albo Ter Occ di Perugia e di Terni e vice presidente Ordine dei Tsrm Pstrp Perugia e Terni, con "La performance occupazionale per migliorare l’autonomia e la partecipazione sociale"; Maristella Mancino (sociologa assistente sociale specialista dell’ospedale di Perugia) e Filomena Polito (assistente sociale Soc. Coop. Sociale Asad di Perugia) con "In Famiglia e in società - Un viaggio tra punti di forza e criticità"; Inés Moreno Alvarez, psicologa Soc. Coop. Sociale Asad di Perugia, con "L’impatto della disabilità sullo stato di benessere psicologico". Nel pomeriggio, invece, interverranno: Renée Maschke, fisiatra e Senior experten service (Germania), con "La disabilità nel mondo"; Andrea Tonucci, presidente associazione Vita Indipendente Umbria (Terni), con "Il progetto di vita indipendente"; Elena Brugnone, presidente dell’associazione Umana OdV di Perugia, con "L'Alleanza tra associazioni per ottenere l'attuazione del diritto alle cure per le persone non autosufficienti (Adna)". Il convegno ha il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, del Cesvol Umbria, di Ava Umbria e di Adna.