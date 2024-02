Giustizia e disabilità, incontro nella sala del consiglio provinciale di Perugia

Prezzo non disponibile

"Giustizia e disabilità. Analisi e strumenti per rendere effettivi i diritti delle persone con le disabilità". E' il titolo dell'evento organizzato da Ordine degli avvocati di Perugia, Comitato pari opportunità e Rete Cpo Perugia Spoleto Terni per venerdì 23 nella sala del consiglio provinciale. L'inizio dell'evento è previsto per le 15.

Introducono e coordinano l'evento Francesca Brutti, presidente del Comitato per le pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Perugia, e Massimo Rolla, garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. Dopo l'intervento di Silvia Assennato, dal titolo "Accesso alla giustizia per le persone con disabilità", la tavola rotonda a cui prenderanno parte il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, Lucia Baldoni, presidente del comitato "Ricominciamo da Francesco", Bruna Ronconi, consigliera dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Carolina Ansidei di Catrano, componente del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Marco Gambuli, componente della Commissione consliare informatica giuridica, privacy e digitalizzazione dell'Ordine degli avvocati.