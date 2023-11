Diritto di famiglia e reati alla luce della riforma Cartabia, un convegno a Perugia

“Diritto di famiglia: il nuovo dialogo tra giudizio civile e penale alla luce della riforma Cartabia” è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì 24 novembre alle ore 15 presso il Salone d’onore di Palazzo Donini.

L’incontro, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Perugia, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Centro pari opportunità, Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori e Libera...Mente, si propone di “coinvolgere e sensibilizzare gli addetti ai lavori, ma anche la società in generale” su temi di “grande attualità anche a livello sociale” come appunto “il diritto di famiglia e i reati attinenti la sfera intrafamiliare”.

L’incontro vede la partecipazione di Mariella Roberti, presidente del Tribunale di Perugia, Edi Cicchi, assessore alla politiche sociali del Comune di Perugia, Diletta Romizi consigliera del Centro pari opportunità, Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia, Donatella Binaglia, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Anna Maria Pacciarini, presidente Aiaf Umbria, Maurita Lombardi, presidente Libera...Mente Donna. Previsti gli interventi di Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia, Laura Reale, sostituto procuratore a Perugia, Concetta Gentili, presidente Aiaf Campania, Federico De Salvo, psicologo-psicoterapeuta Libertas Margot.

Conclusioni affidate a Francesca Pieri, avvocata e consigliera dell’Ordine.