Sulle tracce di Dioniso a Trevi: tra vino locale ed archeologia

La connessione tra arte e territorio sarà oggetto di una iniziativa speciale al Complesso Museale di San Francesco, luogo d'arte che racconta la città attraverso le opere e il suo territorio, evidenziando il collegamento tra storia e produttori locali, descrivendo la cittadina umbra in tutte le sue sfumature.

Il prossimo 26 agosto il vino biologico dell'Az. Agr. De Conti sarà protagonista al Museo: si parlerà infatti dei vitigni trevani ma non solo, anche delle origini di Trevi attraverso una visita guidata al Museo Archeologico, dove si porrà attenzione su due reperti collegati a Dioniso – Libero, non a caso dio della natura fortemente connesso al vino. Lungo il percorso del Museo troveremo infatti un'erma bifronte raffigurante Dioniso e una lastra campana con un Satiro nell'atto di raccogliere l'uva. L'iniziaitva è promossa da Menti Associate.

Al termine della visita si degusterà uno dei vini locali prodotto dall'Az. Agr. De Conti.

L'azienda De Conti nasce nel 1982 con la coltivazione della vite di Trebbiano Spoletino, antica varietà della zona, utilizzando il metodo della “vite maritata” sostenuta dai fusti delle piante di acero. Dal 2010 l'azienda si pone come obbiettivo la coltivazione di piante da frutto in via d'estinzione, ristrutturando vigneti di oltre 150 anni e la produzione di un vino autentico puntando sulla qualità e sostenendo la connessione con il territorio e la tradizione.



Il programma

Ore 11:00 – Visita Guidata al Museo Archeologico

Ore 12:00 – Degustazione del Vino dell'Az. Agr. De Conti