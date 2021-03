"Vademecum per la sicurezza personale", un webinar dell'Associazione di quartiere Filosofi...Amo

Un testo elaborato dall'agente di Polizia Massimo Pici con piccoli ma preziosi consigli per difendersi da malfattori e malintenzionati, in ogni situazione. Venerdì 10 la presentazione

Proteggersi da malintenzionati e malfattori: con questo obiettivo l’associazione di quartiere Filosofi…Amo in collaborazione con il SIULP (Sindacato Unitario della Polizia di Stato) presenterà venerdì 19 Marzo in una video conferenza il "Vademecum per la sicurezza personale". Si tratta di un testo elaborato da Massimo Pici il quale, grazie alla sua esperienza di agente della Polizia di Stato, ha individuato una serie di situazioni a rischio nelle quali il semplice rispetto di piccole regole di comportamento può essere molto utile per far sì che il malcapitato entri in autoprotezione, allontanando i possibili malintenzionati.

Piccoli ma preziosi consigli da poter utilizzare per strada, in casa, durante l’utilizzo dei mezzi di trasporto, nelle aree di pubblico interesse ma anche nel mondo virtuale di internet dove, ancora oggi, risulta difficile orientarsi e facilmente si cade in trappole e truffe.

L’appuntamento dunque è venerdì 19 Marzo alle ore 21.30 su piattaforma Google Meet, all’indirizzo che si può trovare su www.filosofiamo.it o inviando la richiesta di partecipazione a info@filosofiamo.it o direttamente cliccando su https://meet.google.com/ine-tgks-xso

In seguito il Vademecum verrà distribuito dai volontari di Filosofi…Amo in tutte le abitazioni del quartiere, nei principali esercizi del quartiere e sarà reperibile nella sede stessa dell’Associazione in Via dei Filosofi 72 tel. 3351200921.