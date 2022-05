Difendere gli animali e promuovere i loro diritti con LAV: sabato a Perugia la giornata per diventare attivisti

In Italia opera dal 1977 la LAV, Lega antivivisezione animali, una realtà che si occupa di proteggere gli animali, fermando ogni forma di sfruttamento e di sofferenza e promuovendo i loro diritti. In quasi 45 anni di attività, LAV ha contribuito a cambiare la vita di milioni di animali, grazie all'impegno continuo di centinaia di attivisti e volontari in tutta Italia. Il loro contributo è stato fondamentale e lo è oggi più che mai, per affrontare le sfide che una società sempre più complessa pone anche agli animali, e ai loro diritti.

Per questo motivo LAV scende nelle piazze italiane per incontrare futuri attivisti: sabato 21 maggio anche a Perugia sarà possibile incontrare i volontari della Sede locale per conoscere le attività dell’associazione sul territorio ed entrare a far parte della squadra LAV. L'appuntamento è dalle ore 16 alle 19 al bar Walk About, al percorso verde Leonardo Cenci.

“Saremo in piazza per incontrare le persone interessate a fare qualcosa di concreto per gli animali, entrando in azione con noi di LAV – dichiara Graziella Crescentini, responsabile della Sede LAV di Perugia – ognuno potrà fare la differenza, diventando attivista, e unendosi alla grande squadra di persone che, ogni giorno si impegnano per l’affermazione dei diritti degli animali! Si avrà l'opportunità di conoscere da vicino le campagne della LAV, lavorare a stretto contatto con i nostri campaigner attivandosi per salvare gli animali da soprusi e maltrattamenti. Inoltre, diventando attivista LAV si entrerà a far parte della LAV Academy che darà accesso ad una formazione specifica, con materiali dedicati e sessioni di aggiornamento annuali sulle tematiche animaliste. Una grande occasione per migliorare concretamente la vita di tanti animali!”

Con 56 sedi e oltre 700 volontari, LAV garantisce una presenza capillare sul territorio e un’approfondita conoscenza del tessuto sociale, portando avanti tanti progetti per gli animali.

Diventare attivista LAV signifca entrare in un gruppo di persone che ricevono formazione e a aggiornamenti periodici, supporto continuo dall’associazione e tutti gli strumenti necessari per essere preparate e operative.

Cosa fanno i 4 Team LAV

Sono quattro le squadre di lavoro della LAV: