Diana, 25 anni su un palco: "Ascolto e rispetto reciproco, così continiamo a divertirci con la musica"

Venticinque anni insieme. Su e giù dai palchi, quando il palco c’è. Oppure tra la gente, a fare da colonna sonora a matrimonio e ricorrenze varie, ad animare le piazze dell’Umbria e del Centro Italia. A fare il conto alla rovescia per il nuovo anno che arriva a Sharm El Sheikh.

I Diana sono longevi come pochi, ancora con la voglia di divertire e divertirsi. Come vuole la ricetta perfetta di chi, per mettere insieme gli impegni personali, spesso il lavoro, e le tante date che si mettono in fila nell’agenda. Alessandro Voccia e Francesco Gobbi, con Lauretta Ricci che si è unita un paio di anni dopo, suonano insieme dai tempi delle superiori. “La prima volta fu all’occupazione”. Suonava grunge e rock, le cover degli artisti che ascoltavano. Dal Capitini sono usciti per le prime serate. Concerto dopo concerto, festa dopo festa, anno dopo anno. Arrivano anche gli inediti (Un’astronave blu, per esempio) e le prime pubblicazioni, quando il digitale aveva iniziato a rendere le cose più semplici, ma l’accesso non era paragonabile a quello attuale. Quindi la decisione di prendere una strada precisa, quella delle cover. Ma la band perugina, oggi, dopo un quarto di secolo spalla a spalla, Francesco alla batteria, Lauretta alle tastiere e Alessandro alla voce, con l’innesto Elvis Damiano alla chitarra e Antonio Lusi al basso (gli ultimi arrivi in ordine di tempo) e Luca Sordi, fonico e factotum, più che una cover, preferisce definirsi una “party band”. Insomma, con loro si fa festa, dal primo all’ultimo momento.

“Abbiamo definito negli anni una formula precisa di spettacolo. Proponiamo blocchi di canzoni, per epoca o genere, creiamo una sorta di mix dal vivo. Così, alla fine, in ogni serata proponiamo un centinaio di pezzi circa. Dai grandi successi del passato alle ultime uscite. Dobbiamo sempre aggiornarci, ma il ‘blocco’ Sessanta-Settanta è imprescindibile” spiegano Alessandro e Francesco, in una pausa tra una data e l’altra di una nuova stagione di concerti, tra eventi privati e pubblici. E se chiedi loro come se lo spiegano questo lungo sodalizio, “Abbiamo cambiato alcuni componenti in questi anni, ma sempre dopo parentesi di anni. Perché ovviamente conciliare tutti gli impegni di ognuno è complesso”, la risposta è semplice: “La capacità di ascoltarsi. In tutto questo tempo, pensare che possano essere state tutte rose e fiore è impossibile. Ci confrontiamo sempre, discutiamo, anche animatamente. Ma poi finisce lì. Mettiamo sul piatto le opinioni di tutti, con lo stesso speso specifico, e troviamo la strada da percorrere. Ecco, sì, il segreto è questo: ascoltarsi, rispettarsi reciprocamente e divertirsi, divertirsi sempre”. Ogni sera, su ogni tipo di palco o di spazio che sia a disposizione, di fronte a 5mila persone come a 20 ascoltatori distratti. Sempre a tutta, per il piacere della musica e di suonare ancora insieme.