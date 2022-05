Di corsa nel nome di Giorgia Panciarola

Torna la Giorgissima, la gara podistica (con anche una passeggiata non competitiva) sulle rive del lago Trasimeno, in memoria di Giorgia Panciarola, la ragazza di 19 anni, tragicamente scomparsa un anno fa in un incidente stradale alle otto del mattino mentre si recava a scuola. Anche quest’anno il ricavato delle iscrizioni, delle donazioni (individuali e degli sponsor) raccolte dal comitato “Amici di Giorgia" sarà totalmente devoluto all’istituto Serafico di Assisi.

L’appuntamento, sia per la gara podistica (11 km) che per la camminata (4,5 km) è domenica alle.30 nell’area camper di San Feliciano (Magione), con partenza alle ore 9.30. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Magione e dalla Federazione italiana di atletica leggera. “Ci teniamo a ringraziare di cuore tutte le persone che rendono possibile questa seconda edizione della Giorgissima - afferma a nome del Comitato “Amici di Giorgia” Fabio Panciarola, il papà della ragazza - perché intorno a questa corsa abbiamo visto crescere tanto amore e tanta passione. Giorgia era una ragazza buona, sempre pronta ad aiutare le persone che hanno bisogno. Lo spirito della Giorgissima è il suo spirito e tenerlo vivo per noi è motivo di grande gioia”.